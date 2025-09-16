P unti luce. Sulle passerelle della New York Fashion Week Primavera Estate 2026 non brillano solo gli abiti: a catturare la scena è una sfilza di gioielli – orecchini, collane, bracciali, spille, anelli – che trasformano ogni look con un tocco radioso. Bijoux pensati per illuminare l’outfit, veri alleati di stile che regalano personalità. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Leggi anche › Investimenti sicuri. Perché il settore dei gioielli di lusso sta vivendo un momento d’oro Quali sono i gioielli più belli visti alle sfilate Primavera Estate 2026 di New York? Scopriteli nella nostra gallery in continuo aggiornamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Orecchini, collane, bracciali, spille, anelli. I bijoux che risplendono in passerella