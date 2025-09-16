Ora anche con Spotify gratis puoi scegliere quali canzoni ascoltare | cos'è la funzione Pick &#038; Play

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova funzionePick & Play” consente di selezionare e avviare la riproduzione di un singolo brano, senza doversi limitare alla modalità casuale, seppur con alcune limitazioni. Sarà anche possibile riprodurre subito un titolo specifico e aprire direttamente un brano condiviso nelle Stories. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spotify - gratis

Spotify gratis si trasforma: ora gli utenti possono scegliere i brani (ma c’è qualcosa sotto?)

Finalmente su Spotify gratis potete scegliere le canzoni; Ora anche gli utenti della versione gratuita di Spotify possono scegliere quali canzoni riprodurre; Ora anche con Spotify gratis puoi scegliere quali canzoni ascoltare: cos'è la funzione Pick & Play.

spotify gratis scegliere canzoniOra anche con Spotify gratis puoi scegliere quali canzoni ascoltare: cos’è la funzione Pick & Play - La nuova funzione “Pick & Play” consente di selezionare e avviare la riproduzione di un singolo brano, senza doversi limitare alla modalità casuale ... Lo riporta fanpage.it

spotify gratis scegliere canzoniOra anche gli utenti della versione gratuita di Spotify possono scegliere quali canzoni riprodurre - Da lunedì tutti gli utenti di Spotify, anche quelli della versione gratuita del servizio di streaming musicale, possono scegliere quali canzoni riprodurre: finora infatti questa possibilità era limita ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Spotify Gratis Scegliere Canzoni