Operatori sanitari volontari a Gaza
"Come sindaco di Bagno di Romagna desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale, il pieno sostegno e supporto all’iniziativa ’Missione Volontari Operatori Sanitari per Gaza e Palestina’, promossa da un gruppo di professionisti sanitari che hanno deciso di mettere a disposizione la loro esperienza e il loro cuore per portare aiuto diretto in una terra martoriata". Lo scrive in un comunicato il primo cittadino Enrico Spighi, che aggiunge: "Si tratta di un progetto apolitico, senza bandiere e senza interessi, che nasce soltanto dall’urgenza di rispondere ad una tragedia umanitaria senza precedenti, dove ogni giorno vengono calpestati i più elementari diritti umani e dove assistiamo ad un vero e proprio genocidio indiscriminato, che colpisce in particolare i più fragili: bambini e neonati, vittime innocenti che nulla hanno a che fare con le logiche della guerra e dell’odio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
