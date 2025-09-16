Operaio viene travolto da un carroattrezzi e muore | i colleghi aggrediscono la troupe Rai arrivata sul posto

Intorno alle 10 di mattina un uomo di 55 anni è morto a Leini (Torino) mentre stava lavorando su un carroattrezzi. L'operaio è stato travolto dal mezzo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, come riporta il collega di TorinoToday Davide Petrizzelli, era anche arrivata una troupe Rai per. 🔗 Leggi su Today.it

