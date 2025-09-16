Operaio muore schiacciato da un carro attrezzi nel Torinese
Un altro incidente mortale sul lavoro. A Leini, in provincia di Torino, un operaio ha perso la vita nella zona industriale della città, in una ditta che si occupa di autodemolizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un carro attrezzi sul quale stava effettuando dei lavori. I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Dell’episodio si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
