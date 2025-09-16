Operaio del Vco morto in un incidente sul lavoro in Svizzera | la vittima è Renzo Rao

Un operaio del Vco, Renzo Rao di Verbania, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in Svizzera, nel Canton Ticino.La tragedia si è consumata alle 4 di oggi, martedì 16 settembre, al confine con la Valle Vigezzo, nei pressi della stazione di Palagnedra, lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

