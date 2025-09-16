Operaia travolta da muletto a Mesagne | grave infortunio sul lavoro in un conservificio

Quotidianodipuglia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Mesagne nel Conservificio dei fratelli Ruggiero che quest?anno sta lavorando con una nuova gestione finanziaria. Ieri mattina. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

operaia travolta da muletto a mesagne grave infortunio sul lavoro in un conservificio

© Quotidianodipuglia.it - Operaia travolta da muletto a Mesagne: grave infortunio sul lavoro in un conservificio

In questa notizia si parla di: operaia - travolta

Operaia travolta dal trattore, il dolore dei colleghi: “E’ morta sotto i nostri occhi”

Operaia travolta da muletto a Mesagne: grave infortunio sul lavoro in un conservificio.

Bologna, operaio muore travolto da un muletto - Hussain Mazammal, operaio pakistano di 28 anni, è morto durante un turno di notte travolto da un muletto. Scrive ilfattoquotidiano.it

Incidente sul lavoro nel Bolognese, morto operaio travolto da un muletto - Un operaio di 28 anni è morto la scorsa notte a Marmorta di Molinella mentre era impegnato in un turno notturno nell’azienda Green Energy. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Operaia Travolta Muletto Mesagne