Operaia travolta da muletto a Mesagne | grave infortunio sul lavoro in un conservificio
Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Mesagne nel Conservificio dei fratelli Ruggiero che quest?anno sta lavorando con una nuova gestione finanziaria. Ieri mattina. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: operaia - travolta
Operaia travolta dal trattore, il dolore dei colleghi: “E’ morta sotto i nostri occhi”
Operaia tessile, #RosaPatriciaFuentesOvando morì il #12settembre 1973 a #SantiagoDelCile travolta da una folla di dimostranti che tentava di fuggire da una violenta carica dei #Carabineros cileni durante alcuni scontri di piazza.Aveva solo 17 anni. - X Vai su X
? Bimba di 2 anni travolta da un’auto mentre va a casa della zia: muore dopo 4 anni di ricovero - Dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Operaia travolta da muletto a Mesagne: grave infortunio sul lavoro in un conservificio.
Bologna, operaio muore travolto da un muletto - Hussain Mazammal, operaio pakistano di 28 anni, è morto durante un turno di notte travolto da un muletto. Scrive ilfattoquotidiano.it
Incidente sul lavoro nel Bolognese, morto operaio travolto da un muletto - Un operaio di 28 anni è morto la scorsa notte a Marmorta di Molinella mentre era impegnato in un turno notturno nell’azienda Green Energy. Come scrive tg24.sky.it