Operai aggrediti durante lo sciopero nel Pratese la denuncia | Presi a calci e pugni
Alcuni operai di una stireria di Montemulo (Prato) sono stati aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento in cui lavorano. E' quanto denuncia il sindacato Sudd Cobas che parla di "gazebo distrutti" e "pugni e calci agli operai". Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani: uno di loro è stato portato via in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese - scrivono i Cobas -, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: operai - aggrediti
Montemurlo: operai in sciopero aggrediti con pugni e calci (video)
Operai aggrediti al presidio di Montemurlo, la furia dei titolari in un video: “Picchiati da più persone”
Lite tra colleghi degenera in aggressione, operaio ferito alla testa - facebook.com Vai su Facebook
Calci e pugni agli operai in sciopero fuori dalla fabbrica di moda nel Pratese: “Picchiati da più…; Aggrediti operai in sciopero a Montemurlo, uno di loro portato in ambulanza; Operai in sciopero aggrediti a Prato dai proprietari dell'azienda.
Aggrediti operai in sciopero a Montemurlo, uno di loro portato in ambulanza - Operai della stireria L'Alba a Montemulo (Prato) aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame: il sindacato Sudd Cobas ... controradio.it scrive
Sudd Cobas denuncia aggressione durante sciopero nel Pratese: "Calci e pugni agli operai" - Operai aggrediti mentre scioperano di fronte all'azienda per cui lavorano, una stireria a Montemurlo in provincia di Prato. Da gonews.it