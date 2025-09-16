Operai aggrediti durante lo sciopero nel Pratese la denuncia | Presi a calci e pugni

Alcuni operai di una stireria di Montemulo (Prato) sono stati aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento in cui lavorano. E' quanto denuncia il sindacato Sudd Cobas che parla di "gazebo distrutti" e "pugni e calci agli operai". Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani: uno di loro è stato portato via in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese - scrivono i Cobas -, ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

