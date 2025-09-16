Montemurlo (Prato), 16 settembre 2025 – Operai pestati davanti al presidio sindacale. Le violenze documentate in un video diffuso dai Sudd Cobas. Accade a Montemurlo, dove le immagini mostrate dai sindacalisti mostrano quella che a tutti gli effetti è stata un’aggressione nei confronti degli scioperanti, 18 in tutto, che stavano manifestendo davanti alla stireria Alba, una delle tante aziende del distretto tessile pratese. "La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell'Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operai aggrediti al presidio di Montemurlo, la furia dei titolari in un video: “Picchiati da più persone”