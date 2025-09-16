Opera Boat l’Opera naviga il Lago di Bolsena

Romatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio in battello che circumnaviga l’Isola Bisentina, fra i lamenti della regina gotica Amalasunta e le ombre del drago Volta, fra gli echi de La Bella e la Bestia che sul lago di Bolsena vissero la loro storia d’amore e sfiorando l’ingresso sotterraneo al regno di Agarthi.Dal 29 settembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

