Opera Boat l’Opera naviga il Lago di Bolsena
Un viaggio in battello che circumnaviga l’Isola Bisentina, fra i lamenti della regina gotica Amalasunta e le ombre del drago Volta, fra gli echi de La Bella e la Bestia che sul lago di Bolsena vissero la loro storia d’amore e sfiorando l’ingresso sotterraneo al regno di Agarthi.Dal 29 settembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
