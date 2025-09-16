Open Var torna su DAZN | analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand
Nato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra DAZN, FIGC e AIA in collaborazione con la Lega Serie A, Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista esclusivo sul tema delle decisioni arbitrali, e continuare a favorire una rinnovata cultura sportiva. Open Var si rinnova,alla luce della grande novità introdotta a partire dalla stagione corrente di Se. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: open - torna
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Torna l'open di tennis a Ceglie Messapica, il "Trofeo Coimbra Brothers"
Torna il festival “Rossini Open”: dal 26 settembre al 24 novembre 2025 quindici eventi musicali dislocati in cinque sedi di concerto alternative al Teatro Rossini ancora in fase di restauro per i danni dell’alluvione. Fra i nomi di spicco Francesco Manara, Kolja Bl - facebook.com Vai su Facebook
Open Var Torna su DAZN: dal 17 settembre parte la nuova stagione; Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novità; Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novità.
Open Var Torna su DAZN: dal 17 settembre parte la nuova stagione - Con la novità di questa stagione, che prevede la condivisione in diretta delle decisioni dei Direttori di Gara dopo On- msn.com scrive
Torna Open VAR su DAZN: da domani al via la nuova stagione - Da domani, mercoledì 17 settembre, riparte su DAZN una nuova stagione di Open VAR, il programma nel quale vengono analizzati gli episodi arbitrali di Serie A. Lo riporta msn.com