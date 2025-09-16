Open VAR | torna il format dell’approfondimento arbitrale | quando va in onda e tutte le novità

Open VAR è pronto a tornare. Nato nel 2023 dalla collaborazione tra DAZN, FIGC, AIA e Lega Serie A, il format dedicato all’approfondimento arbitrale si rinnova con l’obiettivo di offrire ai tifosi un accesso diretto e trasparente alle decisioni prese sul campo. La grande novità di questa stagione riguarda la spiegazione in tempo reale, direttamente allo stadio e in televisione, delle decisioni arbitrali in seguito a un on-field review. Non più soltanto una rubrica live della domenica sera, ma un appuntamento settimanale on demand: ogni martedì su DAZN verranno proposti gli episodi più significativi della giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it