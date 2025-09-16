Open VAR | torna il format dell’approfondimento arbitrale | quando va in onda e tutte le novità
Open VAR è pronto a tornare. Nato nel 2023 dalla collaborazione tra DAZN, FIGC, AIA e Lega Serie A, il format dedicato all’approfondimento arbitrale si rinnova con l’obiettivo di offrire ai tifosi un accesso diretto e trasparente alle decisioni prese sul campo. La grande novità di questa stagione riguarda la spiegazione in tempo reale, direttamente allo stadio e in televisione, delle decisioni arbitrali in seguito a un on-field review. Non più soltanto una rubrica live della domenica sera, ma un appuntamento settimanale on demand: ogni martedì su DAZN verranno proposti gli episodi più significativi della giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: open - torna
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Torna l'open di tennis a Ceglie Messapica, il "Trofeo Coimbra Brothers"
Arco, torna “Open Mike”: karaoke, sfide musicali e premi al Cantiere 26 - https://labusa.info/arco-torna-open-mike-karaoke-sfide-musicali-e-premi-al-cantiere-26/ - facebook.com Vai su Facebook
Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novità; Open Var Torna su DAZN: dal 17 settembre parte la nuova stagione; Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novità.
Open Var su Dazn, cambia il format dedicato agli arbitri: come funziona, chi lo conduce e quando vederlo. Tutte le novità - Dopo le furiose polemiche arbitrali delle prime tre giornate di campionato, torna Open Var su Dazn con una nuova stagione, al via da mercoledì 17 settembre. Lo riporta msn.com
Open Var Torna su DAZN: dal 17 settembre parte la nuova stagione - Con la novità di questa stagione, che prevede la condivisione in diretta delle decisioni dei Direttori di Gara dopo On- Si legge su corrieredellosport.it