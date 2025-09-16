Onu | è genocidio Israele | voi antisemiti

16.00 Israele ha "categoricamente respinto" il rapporto di una commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite che accusa Israele di aver commesso "genocidio" nella Striscia di Gaza dall'ottobre 2023. Israele definisce il rapporto in questione come "parziale e mendace", chiedendo "l'immediato scioglimento di questa commissione d'inchiesta", ha dichiarato il ministero degli Esteri. Gli autori, "tre individui che agiscono come rappresentanti di Hamas, sono noti per le loro posizioni antisemite". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”

Se Israele non smette immediatamente di sparare ai cittadini affamati di Gaza, sarà davvero colpevole di genocidio

Questa Italia che sta armando Israele nel genocidio

Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di aver commesso un "genocidio" a Gaza. La replica di Tel Aviv: "Inchiesta falsa" - X Vai su X

Mentre l’ONU, con estremo ritardo, ha sancito finalmente che Israele sta commettendo un genocidio, le notizie che arrivano da Gaza City sono terribili. È iniziato l’assalto finale, definito “pugno di ferro” dal ministro della Difesa israeliano Katz. L’operazione di t - facebook.com Vai su Facebook

Per Il Mulino sono ‘danni collaterali’: ecco i numeri di quel che accade a Gaza; Attacco israealiano a Gaza. Al Jazeera: almeno 29 morti e 80 dispersi - L'ex governatore repubblicano Mike Huckabee nuovo ambasciatore americano in Israele. Nel primo mandato di Trump trasferì l'ambasciata americata da Tel Aviv a Gerusalemme; Il genocidio di Israele ha ucciso più giornalisti della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme: report.

Commissione d’inchiesta Onu accusa: “A Gaza è genocidio”. Israele replica: antisemiti - Secondo l'indagine gli atti nella Striscia soddisfano quattro dei cinque criteri ufficiali della Convenzione sul genocidio. Segnala huffingtonpost.it

Medio Oriente, "A Gaza è genocidio": l'attacco della commissione Onu a Israele - Secondo uno studio commissionato dalle Nazioni Unite, lo Stato israeliano ha commesso quattro dei cinque atti di genocidio così definiti dalla Convenzione del ... Da lastampa.it