Omicidio Willy Mattarella cita Martin Luther King | Odio moltiplica odio

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Va ricordato ai giovani come agli adulti – e forse particolarmente agli adulti – che ‘la violenza non è forza ma debolezza’. Lo scrisse Benedetto Croce, ma questo principio vale per sempre. Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento. Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che ‘l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza’. Poc’anzi ha detto parole simili la Signora Duarte.  È così, all’interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

omicidio willy mattarella cita martin luther king odio moltiplica odio

© Lapresse.it - Omicidio Willy, Mattarella cita Martin Luther King: "Odio moltiplica odio"

In questa notizia si parla di: omicidio - willy

Tentato omicidio a piazza Lo Sardo, due Daspo Willy emessi dal questore

Violenza in centro a Messina, tentato omicidio in piazza Lo Sardo: scattano i "Daspo Willy"

Cinque anni fa l’omicidio di Willy Duarte, la sorella: “Era speciale, ma non serve dire che era un eroe”

Omicidio Willy, Mattarella cita Martin Luther King: Odio moltiplica odio; Mattarella ricorda Willy e cita Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”; Omicidio Willy, Mattarella a Colleferro cita Luther King: 'Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza'.

omicidio willy mattarella citaOmicidio Willy, Mattarella a Colleferro cita Luther King: "Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza" - La cittadini di Colleferro si è fermata per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella presente per rendere omaggio a Willy Monteiro Duarte, ... Da tg.la7.it

omicidio willy mattarella citaMattarella ricorda l'omicidio di Willy e cita Martin Luter King: "L'odio moltiplica l'odio" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha detto partecipando a Colleferro alla cerimonia commem ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Willy Mattarella Cita