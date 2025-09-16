Omicidio Willy Mattarella cita Martin Luther King | Odio moltiplica odio
“Va ricordato ai giovani come agli adulti – e forse particolarmente agli adulti – che ‘la violenza non è forza ma debolezza’. Lo scrisse Benedetto Croce, ma questo principio vale per sempre. Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento. Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che ‘l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza’. Poc’anzi ha detto parole simili la Signora Duarte. È così, all’interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: omicidio - willy
Tentato omicidio a piazza Lo Sardo, due Daspo Willy emessi dal questore
Violenza in centro a Messina, tentato omicidio in piazza Lo Sardo: scattano i "Daspo Willy"
Cinque anni fa l’omicidio di Willy Duarte, la sorella: “Era speciale, ma non serve dire che era un eroe”
#TG2000 - Commemorazione a 5 anni omicidio #Willy, #Mattarella: è un nostro ragazzo #16settembre #WillyMonteiro #WillyMonteiroDuarte #Colleferro #NEWS #TV2000 @Quirinale @tg2000it - X Vai su X
Tg1. . Cinque anni fa l’omicidio di #Willy Monteiro Duarte a #Colleferro. Domani il Presidente #Mattarella sarà nella piazza a lui dedicata. La nostra inviata ha incontrato la sorella, che al Tg1 dice “Willy è sempre accanto a noi” #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Willy, Mattarella cita Martin Luther King: Odio moltiplica odio; Mattarella ricorda Willy e cita Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”; Omicidio Willy, Mattarella a Colleferro cita Luther King: 'Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza'.
Omicidio Willy, Mattarella a Colleferro cita Luther King: "Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza" - La cittadini di Colleferro si è fermata per accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella presente per rendere omaggio a Willy Monteiro Duarte, ... Da tg.la7.it
Mattarella ricorda l'omicidio di Willy e cita Martin Luter King: "L'odio moltiplica l'odio" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha detto partecipando a Colleferro alla cerimonia commem ... Scrive msn.com