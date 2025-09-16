Omicidio Willy i fratelli Bianchi in Cassazione per uno sconto di pena Mattarella a Colleferro | Non dimenticare la violenza non diventi ordinaria
Un nuovo processo, il quinto, per stabilire definitivamente la responsabilità dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi nella morte di Willy Monteiro Duarte. A cinque anni dalla notte in cui il 21enne aspirante chef fu massacrato a calci e pugni in una piazza di Colleferro, la parola fine sul fronte giudiziario non è ancora arrivata. Dopo la condanna all’ergastolo per Marco e a 28 anni per Gabriele decisa a marzo dalla Corte d’assise d’appello, la Cassazione dovrà ora valutare i ricorsi delle difese. Le avvocate Ippolita Naso e Vanina Zaru chiedono rispettivamente di ricalcolare la pena di Gabriele, che secondo la difesa dovrebbe essere di 24 anni, il massimo previsto dal codice e di riconsiderare l’ergastolo inflitto a Marco, alla luce di un programma rieducativo che il detenuto avrebbe avuto difficoltà a svolgere per via dei continui trasferimenti. 🔗 Leggi su Open.online
