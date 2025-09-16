Omicidio Vassallo rinviata l' udienza preliminare
AGI - Proseguirà il prossimo 17 ottobre l' udienza preliminare sull' omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore ucciso a Pollica-Acciaroli, nel Salernitano, il 5 settembre di quindici anni fa. Gli indagati sono quattro per concorso in omicidio (il colonnello Fabio Cagnazzo, l'imprenditore Giuseppe Cipriano, l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi ) e uno per traffico di stupefacenti ( Giovanni Cafiero ). Richieste di costituzione di parte civile. Al gup del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi, sono state presentate 23 richieste di costituzione di parte civile. 🔗 Leggi su Agi.it
