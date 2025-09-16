Omicidio Thompson, cadono le accuse di terrorismo nei confronti di Mangione.

Il giudice Gregory Carro del tribunale di Manhattan ha eliminato due capi d’imputazione nei confronti di Luigi Mangione, arrestato per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato della UnitedHealthcare. Restano però a suo carico le accuse per omicidio di secondo grado. La decisione è arrivata in aula a Lower Manhattan, dove Mangione è comparso con mani e piedi incatenati e la divisa da detenuto. Carro ha spiegato di considerare « legalmente insufficienti » gli elementi a sostegno delle due contestazioni legate al terrorismo, ridimensionando così l’impianto accusatorio sostenuto dalla procura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

