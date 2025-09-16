Omicidio Kirk sarà chiesta pena morte

22.10 Il procuratore dello Utah ha detto che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, il 22enne che ha ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk. Annunciati anche i capi d'accusa: omicidio aggravato, uso illecito di arma da fuoco, ostacolo alla giustizia, corruzione di testimoni. E' l'omicidio aggravato a prevedere una condanna alla pena capitale in base alla legge dello Stato Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

