Omicidio di Garlasco nuova perizia cambia lo scenario | Dinamica diversa da quella che ha condannato Alberto Stasi
Una dinamica «profondamente diversa» da quella ricostruita nella prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi. È quanto emerge dalla nuova BPA (Bloodstain pattern analysis) condotta dal colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, e depositata alla Procura di Pavia. Lo studio, che si concentra sulla ricostruzione delle tracce ematiche rinvenute nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, ridisegna lo scenario del delitto, lasciando però aperta la questione sul numero degli aggressori. Berti, chiamato come consulente dai pm pavesi, non ha fornito indicazioni definitive sul punto, affidando al Nucleo investigativo di Milano l’onere di risolvere il rebus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: omicidio - garlasco
“Quel giorno non era lì con loro”. Garlasco, dopo 18 anni altro colpo di scena sulle ore dell’omicidio
Garlasco, l’albergatore mette nei guai il fratello di Chiara Poggi: «Marco il giorno dell’omicidio non era in Trentino con i suoi»
Garlasco, “Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio di Chiara”, l’accusa del gestore dell’albergo dove la famiglia alloggiava
Mattino 5. . Dal processo per l'omicidio di Pierina, alle ultime sul caso Garlasco e della signora Silvana: tutti gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Garlasco, trovate otto impronte sui cereali e sulla spazzatura - X Vai su X
Delitto di Garlasco, Ris sicuri sull'unico killer di Chiara Poggi grazie alla BPA: cos'è emerso; Delitto Garlasco, l'incidente probatorio: iniziata l'analisi dei reperti; Garlasco, legali Stasi: “Impronta Sempio intrisa di sudore e sangue”.
Omicidio di Garlasco, nuova perizia cambia lo scenario: “Dinamica diversa” da quella che ha condannato Alberto Stasi - Una dinamica «profondamente diversa» da quella ricostruita nella prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi. Lo riporta thesocialpost.it
Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica - Depositata oggi la Bpa (Bloodstain pattern analysis), che esclude dalla scena di Garlasco un'altra figura, si tratta di un documento di oltre trecento pagine ... Riporta rtl.it