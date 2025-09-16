Una dinamica «profondamente diversa» da quella ricostruita nella prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi. È quanto emerge dalla nuova BPA (Bloodstain pattern analysis) condotta dal colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, e depositata alla Procura di Pavia. Lo studio, che si concentra sulla ricostruzione delle tracce ematiche rinvenute nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, ridisegna lo scenario del delitto, lasciando però aperta la questione sul numero degli aggressori. Berti, chiamato come consulente dai pm pavesi, non ha fornito indicazioni definitive sul punto, affidando al Nucleo investigativo di Milano l’onere di risolvere il rebus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio di Garlasco, nuova perizia cambia lo scenario: “Dinamica diversa” da quella che ha condannato Alberto Stasi