Omicidio di Garlasco la consulenza del Ris | nessuna traccia di un secondo aggressore

Dalla consulenza depositata oggi in Procura a Pavia dal Ris di Cagliari non emergono elementi che indichino la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Chiara Poggi. È questo l’esito dell’analisi tecnica consegnata dal tenente colonnello Andrea Berti ai magistrati che indagano nuovamente sul delitto di Garlasco. La relazione è lunga oltre 300 pagine. Una lunga analisi - illustrata ai pm dalle 11 alle 13 dal comandante del Ris, Tenente Colonnello Andrea Berti - in cui gli specialisti dell'Arma arrivati appositamente dalla Sardegna hanno ricostruito la scena del crimine in 3D, analizzando le traiettorie delle tracce di sangue posizionando le fotografie dell'epoca. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

