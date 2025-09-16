Omicidio di Garlasco la consulenza del Ris | nessuna traccia di un secondo aggressore
Dalla consulenza depositata oggi in Procura a Pavia dal Ris di Cagliari non emergono elementi che indichino la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Chiara Poggi. È questo l’esito dell’analisi tecnica consegnata dal tenente colonnello Andrea Berti ai magistrati che indagano nuovamente sul delitto di Garlasco. La relazione è lunga oltre 300 pagine. Una lunga analisi - illustrata ai pm dalle 11 alle 13 dal comandante del Ris, Tenente Colonnello Andrea Berti - in cui gli specialisti dell'Arma arrivati appositamente dalla Sardegna hanno ricostruito la scena del crimine in 3D, analizzando le traiettorie delle tracce di sangue posizionando le fotografie dell'epoca. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: omicidio - garlasco
“Quel giorno non era lì con loro”. Garlasco, dopo 18 anni altro colpo di scena sulle ore dell’omicidio
Garlasco, l’albergatore mette nei guai il fratello di Chiara Poggi: «Marco il giorno dell’omicidio non era in Trentino con i suoi»
Garlasco, “Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio di Chiara”, l’accusa del gestore dell’albergo dove la famiglia alloggiava
Mattino 5. . Dal processo per l'omicidio di Pierina, alle ultime sul caso Garlasco e della signora Silvana: tutti gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Delitto #Garlasco: Arrestato in Svizzera l'uomo condannato per l’estorsione al Santuario della Bozzola. Dalla latitanza aveva fatto dichiarazioni che collegavano, secondo lui, lo scandalo con l’omicidio. Chiara Poggi aveva scoperto qualcosa? #chilhavisto?htt - X Vai su X
Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto; Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: un solo assassino. Scena del delitto ricostruita in 3D con i droni; Escluso un secondo killer a Garlasco: le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue.
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida - Dalla relazione del Ris di Cagliari, da quanto si è saputo, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua vil ... Segnala ansa.it
Garlasco: depositata la consulenza del Ris, non emergerebbe un secondo omicida - Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi ... Scrive ansa.it