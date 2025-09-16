Omicidio del sindaco Vassallo il Governo parte civile nel processo ai due carabinieri casertani
C’è anche la presidenza del Consiglio tra le 23 richieste di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010.Al via l'udienza preliminareStamattina alla cittadella giudiziaria di Salerno l’apertura dell’udienza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: omicidio - sindaco
Il sindaco di Rivalta parla dell'omicidio di Assunta Carbone, il marito si è tolto la vita questa mattina, la comunità torinese è sgomenta.
Omicidio Rocca di Papa, sindaco: "Fermato è persona per bene"
Omicidio-suicidio ad Agropoli, il ricordo del sindaco: "Offerta, silenziosamente, la nostra massima disponibilità"
#Vassallo, come siamo arrivati al processo per l'omicidio del sindaco #SkyInsider - X Vai su X
CHIOGGIA, ARRESTATO IL 24ENNE ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO: IL SINDACO RINGRAZIA I CARABINIERI Un 24enne di Chioggia è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Venerdì 12 settembre i Carabinieri della Compa - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio del sindaco Vassallo, il Governo parte civile nel processo ai due carabinieri casertani; Omicidio Vassallo, rinviata l'udienza preliminare; Campania, Fondazione Vassallo: Accolto il nostro invito, il Governo parte civile nel processo Vassallo.
Omicidio Vassallo, Fondazione: bene Presidenza Consiglio parte civile - Pertanto, alcune funzionalità del sito potrebbero essere limitate o non disponibili. Riporta ilroma.net
VASSALLO, FONDAZIONE: ACCOLTO NOSTRO INVITO, GOVERNO PARTE CIVILE NEL PROCESSO (1) - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha accolto con grande soddisfazione la decisione del Governo di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio del Sindaco Pescator ... Come scrive 9colonne.it