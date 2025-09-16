Omicidio del sindaco Vassallo il Governo parte civile nel processo ai due carabinieri casertani

Casertanews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche la presidenza del Consiglio tra le 23 richieste di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010.Al via l'udienza preliminareStamattina alla cittadella giudiziaria di Salerno l’apertura dell’udienza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Omicidio del sindaco Vassallo, il Governo parte civile nel processo ai due carabinieri casertani

