Omicidio Ciro Rapuano figlia esclusa dal funerale | 'Mamma un mostro' l'ammissione sui 400mila euro

Notizieaudaci.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista a La vita in diretta: Manuela Rapuano racconta la sua verità, la reazione dei parenti è durissima. Manuela Rapuano, la figlia minore di Ciro Rapuano, l’uomo di 59 anni ucciso a coltellate lo scorso 4 settembre nel rione Forcella a Napoli, ha rotto il silenzio rompendo una spaccatura familiare già profonda. Esclusa dalla cerimonia funebre e assente dai manifesti commemorativi, la 28enne ha rilasciato un’intervista al programma televisivo La vita in diretta del 16 settembre in cui respinge le accuse mosse contro di lei dai congiunti e punta il dito contro la madre, Lucia Salemme, 58 anni, accusata — e secondo quanto già riportato dagli inquirenti anche confessata — dell’omicidio con oltre 100 coltellate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

