Omicidio Chiara Poggi Garlasco | impronta di un solo killer nel luogo del delitto

Firenzepost.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – La novità di oggi, 16 settembre 2025, è questa: la suola riconducibile a un solo killer e fotografie che non consentono di cambiare la dinamica ricostruita nella sentenza della Cassazione che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell’allora fidanzato Alberto Stasi. Sarebbero queste le conclusioni della consulenza . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

omicidio chiara poggi garlasco impronta di un solo killer nel luogo del delitto

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: impronta di un solo killer nel luogo del delitto

In questa notizia si parla di: omicidio - chiara

Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta

Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo a Impagnatiello anche in Appello | "Non ci fu premeditazione", ira di Chiara Tramontano: "Vergogna"

Garlasco, l’albergatore mette nei guai il fratello di Chiara Poggi: «Marco il giorno dell’omicidio non era in Trentino con i suoi»

Delitto di Garlasco, le parole di Andrea Sempio: Questa cosa durerà 16 anni, poi potrò farmi una vita. Zurlo: Intercettato come i mafiosi; Omicidio Chiara Poggi, svolta nelle indagini: “A Garlasco un solo assassino”; Delitto di Garlasco, il sangue non svela segreti: Escluso il secondo killer sulla scena dell'omicidio di Chiara Poggi.

omicidio chiara poggi garlascoDelitto di Garlasco, colpo di scena: svelato l’esito sull’ipotesi del secondo killer di Chiara Poggi - Garlasco, i risultati della perizia dei Ris sull'omicidio di Chiara Poggi: ecco le novità sulla pista del secondo killer. Riporta newsmondo.it

Garlasco, nessuna seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi: la relazione dei Ris - L'esito della consulenza depositata oggi in Procura a Pavia dai Ris di Cagliari: non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Chiara Poggi Garlasco