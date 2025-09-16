Omicidio Charlie Kirk la pista dell’estremismo di sinistra | il killer avrebbe confessato su Discord
Stanno emergendo ulteriori dettagli inquietanti sull’omicidio di Charlie Kirk. Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha reso noto che, prima dell’assassinio, il sospetto killer, Tyler Robinson, aveva scritto una nota che recitava: “Ho l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e ho intenzione di coglierla”. Patel ha inoltre rivelato che è stato rinvenuto il Dna di Robinson su un cacciavite e un asciugamano, trovati nei pressi del luogo del delitto. Non solo. L’Fbi ha anche fatto sapere di stare indagando per capire se il killer abbia agito da solo o meno. “Stiamo indagando per capire se si è trattato di un’azione più vasta, se c’è stata qualche complicità, che sia finanziaria o da parte di qualcuno che ne conosceva i dettagli e non lo ha segnalato”, ha affermato il vicedirettore del Bureau, Dan Bongino, il quale ha altresì detto di sospettare che l’assassino possa essere stato “aiutato” da una “rete estesa”. 🔗 Leggi su Panorama.it
