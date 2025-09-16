Omicidio a Palermo | l’avvocato parla di un delitto senza movente
L'indagato si è consegnato spontaneamente alla polizia. "Ho ucciso mio cognato". Con queste parole si è presentato agli agenti della squadra mobile di Palermo Giuseppe Cangemi, 62 anni, ora accusato dell'omicidio di Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere freddato a colpi di pistola nella mattinata di ieri, 15 settembre. Dopo l'agguato avvenuto in via Oberdan, davanti alla farmacia Sacro Cuore, l'uomo era già ricercato. Braccato, ha scelto di costituirsi e ha consegnato l'arma usata per sparare. Nessun movente, ma gravi problemi psichici. Secondo il legale difensore, avvocato Salvino Pantuso, non ci sarebbe alcuna ragione logica dietro il gesto: "Il mio assistito soffre di un forte disagio psichico.
In questa notizia si parla di: omicidio - palermo
