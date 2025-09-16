Omaggio al creatore di effetti speciali un pomeriggio dedicato a Carlo Rambaldi
La sua arte ha contribuito a dar vita a personaggi iconici del mondo del cinema, come 'E.T.', 'King Kong' e 'Alien', oltre a lasciare il suo segno anche in una pellicola cult come 'Profondo rosso'. Il 15 settembre del 1925 nasceva Carlo Rambaldi, artista di Vigarano Mainarda conosciuto nel mondo.
L’omaggio di Hollywood a un genio italiano: la stella sulla Walk of Fame, tributo al talento di Carlo Rambaldi, creatore di E.T. e King Kong
Omaggio a Carlo Rambaldi a cento anni dalla nascita, proiezione video e visita guidata alla mostra in Comune - Lunedì 15 settembre 2025 alle 16, nella sala dell'Arengo della residenza municipale (piazza Municipio 2), avrà luogo la proiezione pubblica del video "Carlo Rambaldi creatore di effetti speciali".
Carlo Rambaldi, 100 anni fa nasceva il papà di E.T. - Cento anni fa, il 15 settembre 1925, nasceva a Vigarano Mainarda (Ferrara) Carlo Rambaldi, grande creatore di effetti speciali per il cinema, tre volte premio Oscar per aver creato le creature di E.