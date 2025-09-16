Oltre trecento manifestanti in presidio e in corteo al grido free Palestine

Oggi dalle 18.30 in piazza della borsa, è partito il presidio, con oltre trecento manifestanti, contro la brutale occupazione di Gaza, organizzato in contemporanea in numerose città italiane. Presidio che doveva essere statico ma che si è trasformato in un corteo non autorizzato che si è diretto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it