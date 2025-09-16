Oltre trecento manifestanti in presidio e in corteo al grido free Palestine
Oggi dalle 18.30 in piazza della borsa, è partito il presidio, con oltre trecento manifestanti, contro la brutale occupazione di Gaza, organizzato in contemporanea in numerose città italiane. Presidio che doveva essere statico ma che si è trasformato in un corteo non autorizzato che si è diretto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: oltre - trecento
Scovati 15 evasori totali al mese. E oltre trecento lavoratori in nero
Turismo a Terni, oltre trecento nuove assunzioni nella provincia: “Crescita strutturale di tutto il settore”
Oltre trecento persone al flash mob per Gaza: "Restiamo umani"
A San Vincenzo (Livorno) si è conclusa la nona edizione del “Sotto Gamba Game”. È stata una vera e propria festa dell’inclusione che al resort Riva degli Etruschi ha coinvolto oltre trecento persone fra atleti con disabilità e normodotati. ? La Fispic ha pa - facebook.com Vai su Facebook
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: oltre trecento visite effettuate nel primo semestre 2025 - X Vai su X
Oltre trecento manifestanti in presidio e in corteo al grido free Palestine; Tregua infranta e stragi a Gaza, cortei nelle città italiane; In presidio a Venezia contro gli attacchi agli studenti.
Gaza, sciopero in Israele: oltre un milione di manifestanti a Tel Aviv - In Israele, ieri si è svolto uno sciopero generale con oltre un milione di persone in strada per chiedere la fine della guerra a Gaza e il ritorno degli ostaggi. Da ilgiornale.it