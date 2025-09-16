Oltre 2800 casi di Covid nell’ultima settimana Pregliasco | Numeri endemici Da ottobre la vaccinazione antinfluenzale

Nella settimana dal 4 al 10 settembre ci sono stati in italia 2824 nuovi casi di Covid. Un numero in linea con i dati degli ultimi mesi, che dimostra una circolazione regolare: «Siamo di fronte a un andamento endemico della malattia », spiega Fabrizio Pregliasco al Corriere della Sera. « Grazie alle vaccinazioni e alle pregresse infezioni abbiamo acquisito una buona risposta immunitaria, inoltre le varianti recenti del virus sono più benevole». Per chi è in buona salute l’infezione si traduce generalmente in sintomi simili all’influenza. Chi è più a rischio dovrebbe invece fare un test per individuare l’infezione da Covid e usare farmaci mirati, «come l ‘antivirale, che può essere prescritto dal medico di famiglia », dice Pregliasco. 🔗 Leggi su Open.online