Oltre 2800 casi di Covid nell’ultima settimana Pregliasco | Numeri endemici Da ottobre la vaccinazione antinfluenzale
Nella settimana dal 4 al 10 settembre ci sono stati in italia 2824 nuovi casi di Covid. Un numero in linea con i dati degli ultimi mesi, che dimostra una circolazione regolare: «Siamo di fronte a un andamento endemico della malattia », spiega Fabrizio Pregliasco al Corriere della Sera. « Grazie alle vaccinazioni e alle pregresse infezioni abbiamo acquisito una buona risposta immunitaria, inoltre le varianti recenti del virus sono più benevole». Per chi è in buona salute l’infezione si traduce generalmente in sintomi simili all’influenza. Chi è più a rischio dovrebbe invece fare un test per individuare l’infezione da Covid e usare farmaci mirati, «come l ‘antivirale, che può essere prescritto dal medico di famiglia », dice Pregliasco. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: oltre - casi
Tumori, in Sardegna oltre 10mila casi l'anno, esperti: "Vaccini fondamentali in fragili"
Violenza di genere in numeri, oltre 41.400 casi di stalking all’anno: “È come se si spegnesse una città come Rozzano”
Oltre 80.000 minori lavorano in Italia: nel 2023 quasi 19.000 denunce di infortunio, 6 i casi mortali
Influenza 2026, sintomi e quali sono i ceppi. Bassetti: «In arrivo oltre 15 milioni di casi». Quando vaccinarsi - facebook.com Vai su Facebook
Covid, oltre 2mila casi nell'ultima settimana. continua la lieve salita dei numeri in Italia, secondo alcuni virologi "Tornati i vecchi sintomi della pandemia". La variante Stratus - X Vai su X
Oltre 2800 casi di Covid nell'ultima settimana, Pregliasco: «Numeri endemici». Da ottobre la vaccinazione antinfluenzale; Umbria e Covid, ecco quante vittime dirette e indirette sono state provocate dal virus. Negativissimo il saldo nati-morti; Artigiano in Fiera 2024: a Rho l'evento gratuito con oltre 2800 espositori.
Oltre 2800 casi di Covid nell’ultima settimana, Pregliasco: «Numeri endemici». Da ottobre la vaccinazione antinfluenzale - Per i fragili c'è l'antivirale e anche il vaccino non va dimenticato». Segnala msn.com
Covid, crescono i contagi in Italia: +30% in una settimana. Nuova variante Stratus - Salgono i casi di Covid in Italia, complice la diffusione della nuova variante Stratus (XFG, ricombinante di LF. Riporta tp24.it