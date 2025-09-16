Olio arance e auto | quanto fatturano e chi c' è dietro alle imprese più ricche di Ribera

Producono e vendono frutta, olio extravergine di oliva e prelibatezze dolciarie nate dai prodotti agricoli tipici del territorio, soltanto una è specializzata nella vendita di auto nuove e usate: di questo si occupano le cinque aziende più floride di Ribera. Dopo aver visto quali sono le cinque. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it