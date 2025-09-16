Olimpiadi Milano-Cortina 2026 in vendita nuovi biglietti di fascia economica

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano sempre di più e mentre l'attesa diminuisce, sono sempre meno anche i biglietti per partecipare all'evento dell'anno. Per questo da oggi, martedì 16 settembre, alle 16, sono disponibili ulteriori biglietti di categoria D, quelli della fascia di prezzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it