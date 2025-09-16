Olimpiadi Milano Cortina 2026 cercasi lavoratori | sono mille i posti disponibili
Sono mille le persone da assumere per le Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici, cerca 1.000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.Il Recruiting dayLa data da cerchiare sul calendario è quella del 22. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in vendita nuovi biglietti di fascia economica - Cortina 2026 si avvicinano sempre di più e mentre l'attesa diminuisce, sono sempre meno anche i biglietti per partecipare all'evento dell'anno. Si legge su milanotoday.it
Si cercano lavoratori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco i mille posti disponibili - Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici, cerca 1. Lo riporta milanotoday.it