ok della ue al piano di bilancio 2025 2029 della germania e alla clausola di salvaguardia per aumentare la spesa in difesa

La Commissione europea ha approvato il Piano nazionale strutturale di bilancio a medio termine della Germania (2025-2029) e, contestualmente, l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale che consente spese straordinarie per la difesa. Con Berlino si chiude l’esame dei 27 piani nazionali da parte dell’esecutivo Ue. L’attivazione della clausola consente al governo Merz di discostarsi temporaneamente dai limiti massimi di spesa fissati dal Consiglio Ue: la deviazione è circoscritta a quattro anni e a un massimo dell’1,5% del Pil, applicabile esclusivamente alle spese militari. Parallelamente vengono disattivate le salvaguardie legate a resilienza del deficit e sostenibilità del debito, come previsto dalla Comunicazione Ue di marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

