Oggi la Guardia di finanza diventa cittadina onoraria di Bari Cerimonia e concerto
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella giornata di martedì 16 settembre, alle ore 16:00, nella sala consiliare di Palazzo della Città, vi sarà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, rappresentata, per l’occasione, dal Generale C.A. Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza. Sarà il sindaco di Bari Vito Leccese, alla presenza delle autorità locali, a consegnare l’onorificenza, deliberata dal Consiglio comunale lo scorso 28 aprile in favore della Guardia di Finanza “a testimonianza del rapporto storico con la Città di Bari e per essersi sempre distinta, con impegno e abnegazione, nell’affermare attraverso complesse e articolate attività di servizio a presidio della libertà economica, i principi di legalità, fornendo attraverso la lotta all’evasione, la vigilanza sull’operato dei privati e delle pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
