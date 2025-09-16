Oggi il club è più importante dei singoli Lui voleva uno stipendio al livello del vecchio Psg | Campos svela la richiesta di Donnarumma

Dopo quattro anni in Francia, Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Psg in estate e all’ultimo giorno di mercato ha firmato con il Manchester City di Guardiola, con cui ha già esordito. Il portiere italiano – protagonista del Triplete della passata stagione con il club parigino – si è lasciato non benissimo con la società e con Luis Enrique, che lo ha scaricato preferendogli un “portiere dai piedi buoni” come Lucas Chevalier, arrivato dal Lille per 40 milioni. Questa la versione raccontata lo scorso mese, quando il numero uno non è stato convocato per la sfida di Supercoppa Europea contro il Tottenham, rompendo definitivamente con il Psg ( con i compagni che da subito gli hanno mostrato vicinanza ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Oggi il club è più importante dei singoli. Lui voleva uno stipendio al livello del vecchio Psg”: Campos svela la richiesta di Donnarumma

