offese razziste a bundu lei risponde con ironia

Una banana contro gli insulti razzisti. Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa (presente in tutte le 13 circoscrizioni), si è ritrovata al centro di pesanti offese nei commenti di un twitter di Francesca Totolo "attivista – ricorda Bundu – dell’estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale" relativo alla sua partecipazione al Meeting internazionale antirazzista di Cecina. Un tweet, spiega "dove vengo definita ‘sierraleonese con cittadinanza italiana’. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

