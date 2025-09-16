Offese razziste a Bundu lei risponde con ironia

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banana contro gli insulti razzisti. Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa (presente in tutte le 13 circoscrizioni), si è ritrovata al centro di pesanti offese nei commenti di un twitter di Francesca Totolo "attivista – ricorda Bundu – dell’estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale" relativo alla sua partecipazione al Meeting internazionale antirazzista di Cecina. Un tweet, spiega "dove vengo definita ‘sierraleonese con cittadinanza italiana’. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

offese razziste a bundu lei risponde con ironia

© Lanazione.it - Offese razziste a Bundu, lei risponde con ironia

In questa notizia si parla di: offese - razziste

E’ positivo all’alcol test, poi insulti e offese razziste: la notte brava finisce con un denuncia

Offese razziste a Bundu, lei risponde con ironia; Tweet contro Bundu scatena commenti razzisti. La candidata alle Regionali replica con una banana; Insulti razzisti a Bundu, lei risponde con una banana.

offese razziste bundu rispondeInsulti razzisti a Bundu, lei risponde con una banana - Insulti a sfondo razziale rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa e lei risponde sui social mostrando sorridente una banana. Scrive ansa.it

offese razziste bundu rispondeLa destra lancia attacchi razzisti contro la candidata in Toscana, lei risponde con una banana - Così Antonella Bundu, candidata presidente alle elezioni regionali in Toscana, ha risposto sui social ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Offese Razziste Bundu Risponde