Offensiva a Gaza palestinesi | abbiamo estratto bambini fatti a pezzi

Gaza City, 16 set. (askanews) - I palestinesi di Gaza City cercano i corpi tra le macerie dopo gli ultimi bombardamenti della città, parte dell'offensiva su larga scala lanciata da Israele, anche via terra. "Se Hamas non rilascerà gli ostaggi e non deporrà le armi, la Striscia di Gaza sarà distrutta" ha minacciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. "Perché uccidere bambini che dormono tranquilli in quel modo, riducendo i loro corpi in pezzi?", dice disperato un uomo che ha perso i suoi cari nell'attacco. "Gli aerei hanno colpito questa casa che appartiene alla famiglia di mio zio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Offensiva a Gaza, palestinesi: abbiamo estratto bambini fatti a pezzi

