Odio politico l’accusa della Montaruli alla sinistra | Tace per non perdere voti Dalla moglie di Kirk una grande lezione a tutti
“Per chi è di destra è sempre stato difficile ma credo che le parole della moglie di Kirk, composte, non violente ma nette siano un appello a tutti coloro che si sentono conservatori a continuare in un movimento a sostegno di quelle idee”. La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, interviene così sul clima di odio politico che imperversa in queste ultime settimane. Alla luce dell’assassinio di Kirk e delle continue intimidazioni che ricevono anche gli studenti universitari di destra in Italia, essere conservatori e cattolici, oggi, è più pericoloso che essere di sinistra? “Anche se lo è sempre stato, oggi manca a sinistra un leader che abbia la capacità di dire quando sbaglia chi simpatizza per lui o per lei, prendendone le distanze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
