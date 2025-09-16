Occupazione militare di Gaza la Statale rompe i rapporti con Israele | Azioni di guerra indiscriminate non sono autodifesa

Milano, 16 settembre 2025 – L’ Università degli Studi di Milano si asterrà dal procedere “a nuove stipule o rinnovi di accordi con università, istituzioni o attori di altro tipo che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere”. Lo stabilisce una mozione sulle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza approvata oggi - martedì 16 settembre – all'unanimità dal Senato Accademico della Statale che, nel ribadire “sdegno e condanna”per l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, e nel reiterare la richiesta di liberazione di tutti gli ostaggi, ribadisce che “l'autodifesa non può in alcun modo implicare azioni di guerra indiscriminate ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Occupazione militare di Gaza, la Statale rompe i rapporti con Israele: “Azioni di guerra indiscriminate non sono autodifesa"

In questa notizia si parla di: occupazione - militare

Sindaca Washington si allinea con occupazione militare di Trump

Gaza, Netanyahu valuta “l’occupazione militare totale”: “Mossa per evitare che l’ultradestra lasci il governo”

Le scelte di Israele tra occupazione militare di Gaza o un accordo totale

“Vivere sotto un’occupazione militare mi ha sempre imposto questo peso sulle spalle (e nella mente) di dover dimostrare la mia innocenza” racconta la giornalista di @AJEnglish @nida_journo - X Vai su X

In piazza del Nettuno per chiedere di fermare lo sterminio del popolo palestinese, per sostenere la mobilitazione umanitaria lanciata dalla Global Sumud Flotilla e per esigere lo sblocco degli aiuti umanitari e la fine dell'occupazione militare di Israele in Palesti - facebook.com Vai su Facebook

Gaza: il Senato accademico approva all'unanimità la mozione; Occupazione militare di Gaza, la Statale rompe i rapporti con Israele: “Azioni di guerra indiscriminate non sono autodifesa; Fonti dell'ufficio di Netanyahu: Decisione è presa, sì a occupazione totale di Gaza - Onu sullo speaker della Camera americana Johnson in Cisgiordania: Gli insediamenti dei coloni sono illegali.

Gaza, Netanyahu: "Non vogliamo governarla, ma affidarla a forze arabe che non minaccino Israele" - Idf: “Se si procederà con l’occupazione non possiamo garantire la sicurezza degli ostaggi”. Lo riporta lastampa.it

Occupazione di Gaza, le reazioni. Merz: «Sospese forniture armi a Israele». Starmer: «Piano sbagliato» - Nella serata di giovedì 6 agosto, il gabinetto di guerra ha infatti approvato il piano del premier ... Da lettera43.it