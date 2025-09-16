Nuovo stadio Milano | accordo tra Comune Milan e Inter per il futuro di San Siro

Milano si prepara a una svolta storica per il proprio calcio. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato di aver raggiunto un'intesa preliminare con Milan e Inter per la cessione dello stadio di San Siro e delle aree

Sala su San Siro: Accordo con i club. Domani passaggio in Giunta. Sindaco Sala: 'Trovato accordo per vendita San Siro a Milan e Inter'; Sala: San Siro? Accordo con Inter e Milan. Le ultime sul futuro dello stadio di Milano.

Nuovo San Siro, accordo raggiunto con Milan e Inter. Sala: "Deve essere pronto per il 2031" - Sala ha confermato: "Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita, perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo".

San Siro, il sindaco Sala: "Abbiamo l'accordo con Milan e Inter per il nuovo stadio, deve essere pronto entro sei anni" - Il primo cittadino della città è intervenuto sulla questione stadio: "Domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita di San Siro"