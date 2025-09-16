Nuovo showroom una academy per la formazione nuove assunzioni e apertura a Dubai | la società forlivese si espande

Un’inaugurazione che è insieme traguardo e nuovo inizio. New Time S.p.A., tra i principali player italiani nell’integrazione fotovoltaica in architettura, apre il 26 settembre la sede ampliata di Forlì: 1.400 metri quadrati in più, per un totale di quasi 6 mila metri quadrati, che accoglieranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - showroom

Una storica concessionaria apre un nuovo showroom Hyundai nel novarese

Stiamo trasformando la nostra sede Agricar Mercedes di Piacenza: nuovo showroom, lounge e spazi studiati per darti il massimo. Presto ti faremo entrare in una esperienza tutta nuova! #AgricarSpA #AgricarPiacenza #MercedesBenz - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo showroom, una academy per la formazione, nuove assunzioni e apertura a Dubai: la società forlivese si espande; Le borse di studio delle scuole di moda e le iniziative formative da conoscere, come il maxi-investimento di IED per sostenere i giovani; Wavin Academy si rinnova con nuovi corsi e uno showroom ancora più ampio.

A scuola di sicurezza: inaugurato il nuovo Centro di Formazione e Addestramento A2A - Simulazioni sul campo, realtà virtuale e addestramenti progressivi: così i tecnici imparano a ridurre i rischi e a proteggere le reti della città ... Da bresciatoday.it

A Merone l’Academy dell’edilizia, una scuola di formazione per le costruzioni - Un centro di formazione per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, soprattutto ... Scrive espansionetv.it