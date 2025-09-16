Nuovo sciopero nella sanità | possibili disagi

E' stato indetto uno sciopero per lunedì 22 settembre 2025 proclamato dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della Pubblica Amministrazione. L'Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it