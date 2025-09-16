Nuovo sciopero nella sanità | possibili disagi

Pisatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato indetto uno sciopero per lunedì 22 settembre 2025 proclamato dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della Pubblica Amministrazione. L'Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero

Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite

Il nuovo sciopero dei trasporti in programma durerà 21 ore: gli orari

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sciopero Sanit224 Possibili