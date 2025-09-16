Nuovo sciopero nella sanità | possibili disagi
E' stato indetto uno sciopero per lunedì 22 settembre 2025 proclamato dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della Pubblica Amministrazione. L'Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero
Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite
Il nuovo sciopero dei trasporti in programma durerà 21 ore: gli orari
Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore
Suonerà lunedì 15 settembre la prima campanella del nuovo anno scolastico, nel fine settimana di vigilia sale l’apprensione tra il rebus trasporti con l’incubo dello sciopero e le ultime mosse sullo scacchiere per gli spostamenti di aula dovuti ai lavori in corso. - facebook.com Vai su Facebook
Alaa Abd El Fattah, prigioniero di coscienza egiziano-britannico, ha cominciato un nuovo sciopero della fame per protestare contro la sua ingiusta detenzione. Chiedi a @Keir_Starmer di agire subito per liberare Alaa. #FreeAlaa - X Vai su X