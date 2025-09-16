Nuovo San Siro Letizia Moratti tende la mano | Oggi facciamo un passo in più | per noi la strada potrebbe essere questa

Nuovo San Siro, Letizia Moratti, propone un dialogo con il centrosinistra sul futuro di San Siro e il decreto Salva Milano. Le sue parole. Un’importante apertura arriva da Letizia Moratti, eurodeputata di Forza Italia ed ex sindaca di Milano, che ha proposto un dialogo costruttivo con Beppe Sala e la sua giunta. La Moratti ha infatti indicato la volontà di avviare una collaborazione con il centrosinistra riguardo al futuro di San Siro e al decreto Salva Milano, provvedimento che potrebbe sbloccare numerosi cantieri bloccati e mettere fine alla situazione di incertezza che sta frenando lo sviluppo della città. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, Letizia Moratti tende la mano: «Oggi facciamo un passo in più: per noi la strada potrebbe essere questa»

