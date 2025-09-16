Nuovo raid Usa contro un vascello venezuelano Lotta al narcotraffico nei Caraibi
Le forze armate degli Stati Uniti tornano a colpire vascelli venezuelani. A renderlo noto attraverso un post sui social nella giornata di lunedì è stato lo stesso presidente statunitense Donald Trump, il quale ha dichiarato di aver ordinato un attacco contro un’altra imbarcazione sospettata di trasportare un carico di sostanze stupefacenti dal Venezuela agli Stati Uniti. Il leader americano ha dichiarato che ci sarebbero state tre vittime (“tre terroristi uomini”, mentre nessun membro delle forze armate statunitensi è rimasto ferito in questo attacco) come conseguenza dell’operazione, e che “grandi quantità di cocaina e fentanyl” siano finite a galleggiare nell’oceano. 🔗 Leggi su Formiche.net
