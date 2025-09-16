Nuovo magistrato alla Procura di Cassino | arriva il pm Luisa D’Elia
Una nuova toga entra a far parte della squadra della Procura della Repubblica di Cassino. Si tratta del magistrato Luisa D’Elia, che questa mattina ha prestato giuramento e ha ufficialmente preso servizio come sostituto procuratore.Una cerimonia sobria ma carica di significato, che si è svolta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - magistrato
Il magistrato messinese Vito Di Giorgio in commissione al Csm come nuovo aggiunto alla Procura di Palermo
Il magistrato cosentino Francesco Minisci nuovo procuratore a Frosinone
Arriva a Milano il magistrato anti-mafia: chi è Paolo Ielo, nominato nuovo procuratore aggiunto
Cassazione, il magistrato reggino D'Ascola nuovo presidnete - facebook.com Vai su Facebook
Azienda siciliana trasporti, Genovese è il nuovo presidente https://palermo.repubblica.it/politica/2025/09/11/news/azienda_siciliana_trasporti_genovese_e_il_nuovo_presidente-424840772/?ref=twhl… - X Vai su X
Nuovo magistrato alla Procura di Cassino: arriva il pm Luisa D’Elia; Arrivano i rinforzi in Procura a Cassino: in servizio il nuovo sostituto procuratore Luisa D’Elia; Arrivano i rinforzi in Procura a Cassino: giura il nuovo sostituto procuratore Luisa D’Elia.
Arrivano i rinforzi in Procura a Cassino: in servizio il nuovo sostituto procuratore Luisa D’Elia - Un importante potenziamento per la Procura di Cassino è arrivata questa mattina con il giuramento del nuovo sostituto procuratore Luisa D’Elia. Come scrive msn.com
Escalation di violenza nel Frusinate. Data alle fiamme l'auto di un magistrato - Un'automobile appartenente a un magistrato della Procura della Repubblica di Cassino è stata incendiata nella notte tra il 14 e il 15 maggio. Scrive rainews.it