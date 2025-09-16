Nuovo corso per la Banca Popolare di Sondrio la lettera ai dipendenti
"È con grande piacere e senso di responsabilità che assumiamo la guida di Banca Popolare di Sondrio". Con queste parole Andrea Casini, presidente, ed Elvio Sonnino, consigliere delegato, hanno scritto ai dipendenti dell’istituto di piazza Garibaldi dopo l’inizio ufficiale della nuova fase sotto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Popolare di Sondrio, Elvio Sonnino è il nuovo amministratore delegato - Le sfide di Elvio Sonnino, nuovo Ad della Popolare di Sondrio: sinergie con Bper, gestione delle filiali locali e mantenimento della fiducia dei clienti valtellinesi ... Segnala quifinanza.it
Popolare Sondrio, come cambia la governance con l’ingresso di Bper: Andrea Casini vicino alla presidenza, Elvio Sonnino probabile ad - Oggi l’assemblea per il rinnovo delle cariche dopo il successo dell’opas che a luglio si chiuse con l’80,69 per cento di adesioni. Si legge su corriere.it