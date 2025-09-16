Nuovi tronisti Uomini e Donne 2025 svelati

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per partire, annunciando un ritorno ricco di novità e sorprese. La stagione 2025, che celebra le sue trenta edizioni, prenderà il via il 22 settembre su Canale 5 alle ore 14:45, con la conduzione di Maria De Filippi. Questa volta, il programma si presenta con tre nuovi protagonisti sul trono, pronti a coinvolgere pubblico e opinionisti in dinamiche sentimentali sempre più avvincenti. Le storie dei nuovi tronisti promettono di accendere il dibattito in studio e sui social, grazie a percorsi caratterizzati da personalità diverse e situazioni inedite.

