Nuovi interventi sulla rete idrica a Monte Sant' Angelo | erogazione idrica sospesa per 12 ore

cquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I lavori riguardano la realizzazione di interventi tesi all’efficientamento delle reti idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - interventi

Alla Camera arrivano i nuovi microfoni. Stop agli interventi troppo lunghi

Nuovi interventi in vista al parco di Rignaldello

Ospedale Maggiore Bologna, 2 nuovi angiografi per interventi ad altissima precisione

Dopo diversi interventi realizzati in città, anche il quartiere Commenda vede nuovi lavori al Parco Cibotto. #Rovigo Lorenzo Rizzato - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi interventi per la sicurezza idraulica dello sbocco argentano dell’Idice - X Vai su X

Nuovi interventi sulla rete idrica a Monte Sant'Angelo: erogazione idrica sospesa per 12 ore; A Sassari collegamento della nuova rete idrica in via Tavolara; A Bientina Acque spa al lavoro per un doppio intervento sulla rete idrica.

Castoi, nuova rete idrica e contatori digitali: Sib accelera sulla riduzione delle perdite - Prosegue a pieno ritmo l’attività di Servizi Integrati Bellunesi per ridurre le perdite idriche negli acquedotti della provincia e in questi giorni il cantiere di Castoi è al centro degli interventi p ... Da amicodelpopolo.it

Continua il percorso smart di Talete: partono a Vetralla le installazioni dei nuovi contatori intelligenti - NewTuscia – VETRALLA – A seguito degli interventi già completati nei comuni di Celleno e Faleria, Talete prosegue nel suo percorso di digitalizzazione del servizio idrico estendendo l’installazione de ... Scrive newtuscia.it