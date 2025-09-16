Nuovi indennizzi per le vittime di frodi finanziarie e tango bond | ecco come fare domanda per ottenere i rimborsi
Il fondo di indennizzi per le vittime di frodi finanziarie, istituito nel 2006 dal ministero dell’Economia, ha fissato a 204,5 milioni di euro il limite complessivo dei risarcimenti. Il provvedimento è previsto dal decreto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale. La somma stanziata è dunque “alimentata” dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché “del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare”. Ci sono anche dei requisiti che le persone dovranno rispettare per ricevere l’indennizzo, che si attesta a un massimo di 20mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: nuovi - indennizzi
La Regione stanzia 18,2 milioni per sostenere allevatori e imprese colpite dalla dermatite nodulare. Indennizzi legati alla vaccinazione dei capi entro il 30 settembre. Previsti nuovi fondi con la prossima legge finanziaria. Alessandra Todde Leggi l'articolo com - facebook.com Vai su Facebook
Settembre è il mese dei nuovi inizi: con ATTIVA Professione Insegnante di Generali Italia sei tutelato in caso di richieste di risarcimento per danni causati involontariamente a terzi, da te o dai tuoi studenti, durante l'attività didattica. https://generali.it/business/pr - X Vai su X
Nuovi indennizzi per le vittime di frodi finanziarie e tango bond: ecco come fare domanda per ottenere i rimborsi; Frodi finanziarie, fino a 20mila euro di indennizzo per le vittime: requisiti e domande; Fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie: in GU le disposizioni attuative.
Frodi finanziarie, fino a 20mila euro di indennizzo per le vittime: requisiti e domande - Leggi su Sky TG24 l'articolo Frodi finanziarie, fino a 20mila euro di indennizzo per le vittime: requisiti e domande ... Si legge su tg24.sky.it
Frodi finanziarie, fino a 20 mila euro di indennizzo per le vittime: come richiederlo - Chi ha subìto frodi finanziarie ora potrà chiedere un risarcimento. businesspeople.it scrive