Nuovi indennizzi per le vittime di frodi finanziarie e tango bond | ecco come fare domanda per ottenere i rimborsi

Secoloditalia.it | 16 set 2025

Il fondo di indennizzi per le vittime di frodi finanziarie, istituito nel 2006 dal ministero dell’Economia, ha fissato a 204,5 milioni di euro il limite complessivo dei risarcimenti. Il provvedimento è previsto dal decreto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale. La somma stanziata è dunque “alimentata” dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché “del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare”. Ci sono anche dei requisiti che le persone dovranno rispettare per ricevere l’indennizzo, che si attesta a un massimo di 20mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

