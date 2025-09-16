T orna Io Canto Family. E torna oggi, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20, condotto da Michelle Hunziker, confermata al timone del programma dopo il successo della scorsa edizione, che è andata in onda nella primavera del 2024. Il talent show musicale dedicato alle famiglie ha l’obiettivo di trovare la voce più promettente tra bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni, accompagnati da un membro della loro famiglia. Michelle Hunziker e l’amore con Nino Tronchetti Provera: «Sono felice» X Leggi anche › Michelle Hunziker è di nuovo innamorata? Il bacio con Nino Tronchetti Provera Io Canto Family 2025 su Canale 5, prima puntata, coach, giuria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nuovi coach e la giuria formata da Patty Pravo e Noemi. In gara 24 coppie familiari