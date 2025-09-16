Imola, 16 settembre 2025 – “È accaduto di nuovo. Un altro attacco di lupi, ma questa volta il nostro cane, anche se ferito e sanguinante, si è salvato ”. Stefano Albori è il figlio di Giorgio, l’allevatore che a fine luglio era uscito di casa cercando di proteggere il proprio gregge e si era visto il lupo a un paio di metri pronto a colpire. Giorgio era riuscito a rientrare appena in tempo, chiudendo la porta dietro di sé. L’azienda della famiglia Albori appare evidentemente un luogo dove le prede per i lupi non mancano. “Ci risiamo - racconta Stefano -. Da quando gli avvistamenti di lupi e gli attacchi sono così frequenti, anche nei terreni vicino a noi, teniamo i cani in casa la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovi attacchi di lupi: "Ora colpiscono di giorno"