Nuovi attacchi di lupi | Ora colpiscono di giorno
Imola, 16 settembre 2025 – "È accaduto di nuovo. Un altro attacco di lupi, ma questa volta il nostro cane, anche se ferito e sanguinante, si è salvato ". Stefano Albori è il figlio di Giorgio, l'allevatore che a fine luglio era uscito di casa cercando di proteggere il proprio gregge e si era visto il lupo a un paio di metri pronto a colpire. Giorgio era riuscito a rientrare appena in tempo, chiudendo la porta dietro di sé. L'azienda della famiglia Albori appare evidentemente un luogo dove le prede per i lupi non mancano. "Ci risiamo - racconta Stefano -. Da quando gli avvistamenti di lupi e gli attacchi sono così frequenti, anche nei terreni vicino a noi, teniamo i cani in casa la notte.
Nuovi attacchi di lupi: “Ora colpiscono di giorno”; Attacchi di lupi, Cuneo la provincia più colpita. E l'assessore promette: «Le pagheremo tutte»; Lupi in Val Vigezzo: nuovo assalto a un gregge in pieno giorno.
Fiumefreddo Bruzio, lupi attaccano un branco di pecore e ne uccidono quattro - L’allevatore chiede aiuto: «Non posso sostenere da solo i danni subiti e vivere con la paura di nuove aggressioni» ... Da cosenzachannel.it
Il lupo colpisce ancora: gregge attaccato sull'Alpe Montoia - L'attacco di un lupo ha colpito un gregge sull'Alpe Montoia giovedì mattina attorno alle 11:30. Scrive ticinonews.ch